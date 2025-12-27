Terrorismo, arresti per finanziamenti ad Hamas: sacco pieno di soldi trovato durante perquisizioni

Un sacchetto pieno di soldi trovato durante le perquisizioni scattate nell’ambito dell’indagine su finanziamenti dall’Italia ad Hamas che ha portato a 9 arresti a Genova. Nelle immagini un cane addestrato per la ricerca di contanti scova le banconte all’interno di un sacco. L’operazione è stata eseguita dalla Digos di Genova, insieme con la direzione centrale della polizia di prevenzione, il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo ligure e il nucleo speciale della polizia valutaria della Guardia di finanza.