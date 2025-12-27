Maltempo in Emilia-Romagna, i danni dell'alluvione visti dall'elicottero dei carabinieri

Il maltempo ha colpito la zona del Ravennate a partire dalla Vigilia di Natale. A causa dell’innalzamento del livello dei fiumi è stata disposta l’allerta rossa e arancione e sono state ordinate delle evacuazioni in diversi comuni della zona. Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, nel giorno di Santo Stefano ha fatto sapere che la situazione è in miglioramento e che continuano a monitorare “il deflusso delle acque”. Sono stati segnalati danni anche nelle aree di Bologna, Ferrara e Forlì-Cesena.