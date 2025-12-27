Giappone, maxi tamponamento a nord ovest di Tokyo: un morto e 26 feriti

Almeno una persona è rimasta uccisa e altre 26 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto più veicoli su una superstrada in Giappone venerdì sera. La polizia stradale della prefettura di Gunma ha dichiarato sabato che il tamponamento sulla superstrada Kan-etsu è iniziato con una collisione tra due camion nella città di Minakami, a circa 200 chilometri (125 miglia) a nord-ovest di Tokyo. Una donna di 77 anni di Tokyo è stata uccisa, mentre cinque dei feriti sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto con tempo nevoso mentre il Paese dava il via alle festività natalizie di fine anno. I camion schiantati hanno bloccato parti della superstrada e le auto che provenivano da dietro non sono riuscite a frenare sulla superficie stradale scivolosa. Nell’incidente sono rimaste coinvolte più di 50 vetture, ha riferito la polizia.