Nigeria, attacco Usa a obiettivi terroristici Isis dopo raid contro cristiani

Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro militanti affiliati allo Stato islamico nel nord-ovest della Nigeria, in un’importante escalation di un’offensiva con cui l’esercito della nazione, al limite, lotta da anni. Un video girato giovedì sera dallo stato di Sokoto mostra la gente del posto che tiene in mano detriti metallici che sembrano far parte di un proiettile, e un fuoco che brucia sullo sfondo, trasformando il cielo notturno in arancione. Non si dispone di mezzi indipendenti per verificare la natura precisa dei detriti o la causa dell’incendio. Annunciando l’operazione militare in un comunicato sui social media, il presidente Donald Trump ha affermato che gli attacchi “potenti e mortali” sono stati effettuati contro i militanti dello Stato islamico “prendendo di mira e uccidendo brutalmente, principalmente, cristiani innocenti”. Trump ha passato settimane ad accusare il governo del paese dell’Africa occidentale di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani.