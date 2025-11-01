Nigeria, Trump: “Governo fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo”

La minaccia del presidente americano Donald Trump nei confronti della Nigeria, il cui governo è accusato di aver fallito nel fermare la persecuzione dei cristiani da parte di gruppi jihadisti o radicali islamici. “Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria e potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai caduto in disgrazia, ‘a fucili spianati’, per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità”, ha scritto su Truth il leader della Casa Bianca. “Con la presente, ordino al nostro dipartimento della Guerra di prepararsi a un’eventuale azione – prosegue Trump – Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i criminali terroristi attaccano i nostri amati cristiani. Attenzione: è meglio che il governo nigeriano agisca velocemente“.

Le accuse contro la Nigeria

Secondo Trump il cristianesimo “affronta una minaccia esistenziale in Nigeria” e gli “islamisti radicali” sono responsabili di quello che definisce un “massacro di massa”. Le sue parole sono giunte poche settimane dopo che il senatore Ted Cruz aveva sollecitato il Congresso a designare il paese africano come come “Paese di particolare preoccupazione” per quanto riguarda la libertà religiosa, una classificazione che era stata revocata da Joe Biden nel 2023 e ora ripristinata da Trump. Il presidente americano cita cita dati secondo cui almeno 3.100 cristiani sarebbero stati uccisi in Nigeria, livello secondo lui superiore a qualsiasi altro Paese. Il governo nigeriano ha respinto con decisione le accuse, affermando di essere impegnato a contrastare qualsiasi forma di estremismo violento e proteggere tutte le persone, indipendentemente dalla fede.