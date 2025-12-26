Maltempo a Ravenna, il sindaco: "La situazione migliora"

Migliora la situazione nel Ravennate, colpito ieri da una grave ondata di maltempo. “Nelle ultime ore la piena del fiume Lamone è continuata a defluire nel territorio a valle del Ponte dell’Albergone, a Mezzano siamo finalmente scesi in soglia arancione dopo la nottata trascorsa in soglia rossa”, ha affermato il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni in un video pubblicato su Facebook. “Oggi non sono previste precipitazioni significative, ma continueremo comunque a tenere monitorato il deflusso delle acque in tutti i corsi d’acqua del nostro Comune”, ha aggiunto.