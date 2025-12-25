Maltempo in Emilia-Romagna, piena dei fiumi Secchia, Panaro e Reno. Bora in Friuli Venezia Giulia

Nuovi innalzamenti dei livelli dei fiumi Secchia, Panaro e Reno che si stanno propagando nei tratti vallivi con livelli inferiori alla soglia 2 a causa delle piogge che hanno colpito l’Emilia Romagna nelle ultime ore. Ieri è stata diramata un’ allerta rossa per oggi nella regione. Secondo il bollettino dell’Allerta Meteo regionale nel corso della giornata si prevede una graduale ma progressiva attenuazione delle precipitazioni sulla pianura centro-orientale, mentre rimarranno deboli e stazionarie sulla pianura occidentale e sui rilievi. In seguito, a partire dalle prime ore della mattina si prevede un’intensificazione delle precipitazioni sui rilievi centro-orientali, dove potranno essere anche di moderata intensità.

Domani allerta arancione per fiumi a Bologna, Ferrara e Ravenna

È prevista per domani allerta arancione per le piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, gialla l’allerta per le piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì e Censa e Rimini e per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì e Cesena e Rimini. Secondo il bollettino dell’Allerta Meteo regionale dell’Emilia Romagna per venerdì 26 dicembre non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi appenninici. Nelle prime ore della giornata sarà possibile il permanere di livelli prossimi alla soglia 3 nelle sezioni vallive del Senio e dell’Idice (a S. Antonio) in calo durante la mattina. Nelle zone montane e collinari, in particolare del settore centro-orientale, saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti

A Venezia condizioni in miglioramento, sistema Mose non attivo

Migliorano al momento le condizioni meteorologiche su Venezia dove si sono registrati 95 cm di acqua alta: il sistema Mose non sarà attivo. Il Centro Maree del Comune prevede per domani e sabato condizioni di marea normale.

Sulla costa del Friuli Venezia Giulia Bora fino a 100 km/h

Attesa in giornata Bora forte fino a 90-100 km orari sulla costa del Friuli Venezia Giulia. La depressione presente sul Mediterraneo occidentale e l’anticiclone sull’Europa orientale continuano a favorire l’afflusso di correnti da est-nordest nei bassi strati. Sulla regione sta soffiando Bora moderata sulla pianura e sulle zone orientali, ancora forte sulla costa. Vento forte anche sulle Prealpi ad alta quota. Nelle ultime 6 ore ci sono state ancora raffiche attorno ai 100 km orari sulla costa fra Monfalcone, Trieste e il tratto di mare prospiciente; ieri le raffiche massime sono arrivate fino a 113 km orari.. Dalla sera l’allontanamento del minimo barico verso ovest favorirà una graduale attenuazione dell’intensità della Bora