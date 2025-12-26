Cisgiordania, soldato Israele investe musulmano mentre prega: il video

(LaPresse) Un riservista dell’esercito di Israele è stato ripreso in un video mentre, alla guida di un quad, investe un palestinese in preghiera su una strada della Cisgiordania. L’Idf ha dichiarato che lo stesso soldato ha aperto il fuoco in un villaggio palestinese giovedì mattina, mentre indossava abiti civili, agendo “in grave violazione della sua autorità”. Le immagini sono state rilanciate sui social. Gli incidenti si verificano nel mezzo di un’ondata di violenza quasi quotidiana da parte dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine.