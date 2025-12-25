La famiglia reale britannica arriva per la messa di Natale a Sandringham

I membri della famiglia reale britannica sono arrivati ​​alla chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham, nel Regno Unito, per la funzione natalizia, circondati da una folla gioiosa. Situata in una delle contee meno densamente popolate del Regno Unito, la tenuta di Sandringham non è una residenza reale ufficiale. La famiglia trascorrerà lì le festività. Andrew Mountbatten Windsor, privato di tutti i suoi titoli reali a causa della sua relazione con il molestatore sessuale Jeffrey Epstein, non sarà presente.