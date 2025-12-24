Natale 2025: alla scuola De Cupis di Roma il presepe con materiali di riciclo

(LaPresse) – Un presepe a grandezza naturale, con materiali di riciclo, capace di accogliere e parlare a tutti, prende vita all’interno dell’Istituto scolastico Comprensivo De Cupis nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, una delle zona della Capitale dove la multietnicità è una realtà ormai da anni anche nel periodo del Natale. L’iniziativa nasce dall’idea e dall’impegno di docenti e personale scolastico, che hanno trasformato gli ampi spazi di una struttura antica in un luogo di ulteriore bellezza, condivisione e messaggio universale. Spiega Giovanna D’ Onofrio, una delle autrici del presepe: Lavoro in questa scuola che è l’Istituto Comprensivo De Cupis. L’idea di realizzare un presepe ad altezza d’uomo nasce proprio dalle caratteristiche dell’edificio, la sua vastità e la sua storia hanno suggerito una rappresentazione immersiva, capace di coinvolgere chiunque entri. L’obiettivo è stato quello di offrire un’accoglienza vera e dignitosa agli alunni, affinché possano sentirsi a casa fin dal primo sguardo. La particolarità dell’opera sta anche nei materiali utilizzati: tutto nasce dal riciclo. Cartone, polistirolo recuperato dagli imballaggi, carta, plastica e altri materiali di recupero, assemblati con l’uso del cemento per garantire stabilità, danno forma a un presepe sostenibile e creativo, esempio concreto di rispetto per l’ambiente”. Il messaggio che emerge è chiaro: multietnicità, solidarietà e collaborazione. “È la prima cosa che ho voluto realizzare insieme ai miei colleghi – spiega D’Onofrio – perché da soli non si arriva da nessuna parte”. Il presepe diventa così simbolo di accoglienza per tutte le etnie, religioni e culture. “La nascita rappresentata non è solo quella tradizionale, ma anche una rinascita interiore, un segno di speranza per chi si sente solo” – conclude D’Onofrio. Inserito in una cornice architettonica di ispirazione romana, il presepe unisce tradizione e bellezza, dimostrando il legame tra l’arte e la condivisione