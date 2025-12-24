Natale, gli auguri di Meloni: “Il presepe simbolo di identità e valori”

(LaPresse) Un messaggio di auguri e di riflessione quello diffuso sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia di Natale. Nel video, la premier si rivolge a tutti gli italiani, a chi trascorre le feste in famiglia, a chi lavora, a chi vive momenti di serenità e a chi affronta difficoltà, invitando a ritagliarsi un tempo di pace e raccoglimento. Meloni richiama il valore simbolico del presepe, definendolo un racconto di radici, identità e valori condivisi. Un simbolo che, sottolinea, non impone nulla ma parla di dignità, responsabilità, rispetto della vita e attenzione verso i più fragili: principi che hanno contribuito a plasmare la comunità nazionale. Nel suo intervento, la presidente del Consiglio invita a non mettere da parte questi valori per moda o timore, ma a esserne orgogliosi, guardando al futuro senza paura del confronto. Il messaggio si conclude con un augurio di luce, calma e forza, e con l’invito a non dimenticare chi ha bisogno di aiuto e l’importanza di ricordare chi siamo. “Buona vigilia e buon Santo Natale a tutti”, le parole finali della premier.