mercoledì 24 dicembre 2025

Milano, sequestrati 15mila addobbi natalizi con falsa marcatura CE

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) In occasione delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Milano ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. Nel corso di un’attività info-investigativa, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato un esercizio commerciale in zona Corvetto, gestito da un cittadino di nazionalità cinese. All’esito del controllo sono stati sequestrati oltre 15 mila articoli tra decorazioni e addobbi natalizi, riportanti indebitamente la marchiatura “CE”, non prevista per questa tipologia di prodotti. La falsa certificazione avrebbe potuto trarre in inganno i consumatori sulla qualità e sulla sicurezza degli articoli, risultati non conformi e potenzialmente pericolosi. Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nella tutela dei consumatori e nella lotta al commercio illegale, a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza e della concorrenza leale tra le imprese. La diffusione delle informazioni è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Milano. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.