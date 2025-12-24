Hawaii, fontana di lava nel vulcano Kilauea: eruzione spettacolare sull’Isola Grande

(LaPresse) Una spettacolare fontana di lava illumina l’interno del vulcano Kilauea, nella Grande Isola delle Hawaii. Le immagini mostrano l’attività eruttiva che continua a caratterizzare uno dei vulcani più attivi al mondo. Il Kilauea è infatti interessato da eruzioni intermittenti da circa un anno, con fasi di intensità variabile che attirano l’attenzione di scienziati e osservatori. Un fenomeno naturale potente e affascinante, costantemente monitorato dalle autorità per garantire la sicurezza delle aree circostanti.