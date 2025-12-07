Accesso Archivi

domenica 7 dicembre 2025

Kilauea torna a eruttare alle Hawaii: spettacolari fontane di lava nella Big Island

(LaPresse) Il vulcano Kilauea, situato sulla Big Island delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni intermittenti che da quasi un anno affascinano residenti e turisti. Nelle ultime ore il vulcano è tornato a dare spettacolo, proiettando fontane di lava nel cielo e illuminando la notte con un’intensa bagliore rosso fuoco. Secondo le autorità locali, l’attività eruttiva è confinata all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park, senza costituire un pericolo per le comunità vicine. Nonostante ciò, gli scienziati dello U.S. Geological Survey (USGS) continuano a monitorare attentamente l’aumento dell’attività sismica e il comportamento dei flussi di lava. L’ultimo episodio eruttivo, denominato Episodio 38, ha avuto inizio alle 8:45 del mattino (ora locale) del 6 dicembre, accompagnato da un incremento dei tremori e da un calo dell’inclinazione del terreno. Le fontane di lava hanno raggiunto altezze comprese tra 15 e 30 metri, eruttando simultaneamente dalle due bocche del cono settentrionale. In passato, episodi simili hanno generato getti di lava superiori ai 300 metri e colonne eruttive alte fino a 6.000 metri. Non ci sono comunità a rischio, ma le immagini dell’eruzione hanno attirato l’attenzione internazionale, confermando ancora una volta il Kilauea come uno dei vulcani più attivi e spettacolari del pianeta.