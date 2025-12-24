Brasile, Bolsonaro ricoverato per intervento all’ernia durante la detenzione

(LaPresse) L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico per un’ernia. Bolsonaro, che dal mese di novembre sta scontando una condanna a 27 anni di reclusione per tentato colpo di Stato, dovrebbe essere operato il giorno di Natale. Il ricovero è avvenuto dopo il via libera del giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes, che ha autorizzato l’intervento sulla base delle valutazioni dei medici della polizia federale. Secondo quanto riferito dai sanitari, l’ernia interessa la zona inguinale e provoca dolore all’ex leader di estrema destra, rendendo necessario l’intervento chirurgico.