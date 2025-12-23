Turchia, la delegazione libica ad Ankara prima dello schianto del jet

Un jet privato con a bordo il capo militare libico e altre quattro persone si è schiantato dopo il decollo dalla capitale turca, Ankara, uccidendo tutti i passeggeri. Il capo militare libico si trovava ad Ankara per colloqui di alto livello sulla difesa volti a rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi e ad affrontare le questioni regionali, hanno dichiarato funzionari turchi. Il primo ministro libico Abdul-Hamid Dbeibah ha confermato la morte del generale Muhammad Ali Ahmad al-Haddad e degli altri.