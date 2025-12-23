Turchia, precipitato jet con a bordo il capo di stato maggiore libico

In Turchia, il jet privato con a bordo una delegazione libica, decollato dall’aeroporto di Ankara, è precipitato nei pressi di Haymana. Lo riporta Cnn Turk, spiegando che il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato il ritrovamento dei rottami del velivolo. A bordo dell’aereo, che avrebbe dovuto raggiungere Tripoli, c’erano cinque passeggeri, tra cui il capo di Stato Maggiore libico, generale Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad. Non c’è stato nessun superstite.

Il jet privato sparito dai radar

Inizialmente, il jet privato decollato da Ankara ha perso il contatto radar. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha informato su X che l’aereo, un Falcon, decollato da Ankara con destinazione Tripoli, “ha perso i contatti alle ore 20:52″.”Dall’aeromobile è stata ricevuta una segnalazione di atterraggio di emergenza nei pressi di Haymana; tuttavia, successivamente non è stato possibile ristabilire il contatto con l’aereo”, ha spiegato. “A bordo dell’aereo si trovano cinque passeggeri, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Libia, generale Sayin Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad“, ha aggiunto.

Muhammad Ali Ahmad al-Haddad e l’incontro con il ministro della difesa turco

Le immagini delle telecamere di sicurezza trasmesse dalle televisioni locali hanno mostrato il cielo notturno sopra Haymana improvvisamente illuminarsi da quella che sembrava essere un’esplosione. Ad Ankara Muhammad Ali Ahmad al-Haddad aveva incontrato il ministro della Difesa turco Yasar Guler e altri funzionari. In seguito alle segnalazioni, ha riferito l’emittente Ntv, l’aeroporto di Ankara è stato chiuso e diversi voli sono stati dirottati verso altre destinazioni.

Ankara, aperta indagine su incidente aereo con delegazione libica

Il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc ha annunciato l’apertura di un’indagine sull’incidente del jet privato con a bordo una delegazione libica. Tra i passeggeri del volo precipitato, il capo di Stato Maggiore Sayin Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad.