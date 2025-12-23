Accesso Archivi

Manovra 2026, Giorgetti: "Adesso vale circa 22 mld, traiettoria positiva per Paese"

“Come ho detto ieri sera, sono convinto che sia una buona legge di bilancio, che conferma una traiettoria positiva, per il Paese, e per gli italiani”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i giornalisti in Senato dopo il primo via libera dell’aula di Palazzo Madama alla legge di Bilancio. Il ministro ha spiegato “complessivamente adesso siamo arrivati a circa 22 miliardi”. L’ammontare complessivo della manovra, ha sottolineato Giorgetti, “è salito perché con l’ultimo maxiemendamento abbiamo integrato gli stanziamenti per la Transizione 5.0, per la Zes, e per il settore delle opere pubbliche, per le imprese, sull’adeguamento prezzi. Quindi tiene tutto”. “Quello che vorrei sottolineare – ha aggiunto – è che siamo intervenuti su questioni che sembravano quasi impossibili” come “la detassazione, o meglio la tassazione solo al 5%, degli aumenti contrattuali: era qualche cosa che veniva chiesto da sempre dai sindacati e l’abbiamo fatto, naturalmente per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi” e “la tassazione all’1% dei salari di produttività. Credo che sia anche sintomatica della direzione verso cui si deve andare”.