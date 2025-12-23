Manovra, oggi il voto in Senato. Salta la norma sui lavoratori sottopagati

“Avete un problema grande come una casa con un pezzo della Lega. Dall’oro di Borghi – che è del popolo e siccome avete detto che è del popolo e non dello Stato, Borghi, io la voglio vedere fuori da Banca d’Italia distribuire i lingotti ai cittadini perché altrimenti lei ha detto una inutile fesseria – al decreto sulle armi, agli interventi non concordati sulle pensioni potete continuare a far finta di nulla, ma alla fine questo nodo verrà al pettine. Dovete decidere. Siete europeisti rispettosi delle regole europee o siete leghisti rispettosi solamente di Putin?”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso della dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla manovra.
“Voglio dire che ho trovato largamente condivisibile l’approccio dal ministro Giorgetti, definito prudente rispetto ai conti pubblici. Questa manovra è costruita essenzialmente per uscire dalla procedura di infrazione. È un obiettivo condivisibile”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso della dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla manovra. “Ci sono altre cose condivisibili in questa manovra e mi fa piacere partire da ciò che condividiamo per dare il senso che il nostro giudizio non è mai un giudizio preconcetto, ma sempre un giudizio di merito – aggiunge -. Siamo soddisfatti della reintroduzione di Industria 4.0 nella forma dell’iper-ammortamento. Siamo soddisfatti del finanziamento della sanità oltre l’indice dell’inflazione. E voglio riconoscere al Governo che questa è la prima volta che accade in una legislatura comprese le nostre. Siamo soddisfatti dei provvedimenti di detassazione dei salari di produttività, dei premi e di tutto ciò che contribuisce ad aumentare i salari in relazione alla produttività perché quello è il tema fondamentale”. “Dopo aver detto ciò, tuttavia, credo che una finanziaria sia soprattutto l’inverarsi di una strategia di Governo. Una legge di bilancio segue l’idea e la visione che un Governo ha di un Paese, e qui ci sembra mancare come nelle precedenti. Manca una vera strategia sui salari, manca una strategia per i giovani e per le donne – sottolinea Calenda -. Infine, manca un punto: la difesa. Io non ho capito dove vedete questa manovra piena di soldi per le armi. Non ci sta niente”.
Sono cominciate nell’Aula del Senato le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione dell’emendamento interamente sostitutivo della prima sezione della manovra. Al termine seguirà la votazione nominale con appello e la votazione finale.
“Bene lo stralcio dalla Manovra della norma che avrebbe penalizzato gravemente i lavoratori sottopagati, impedendo loro di ottenere gli arretrati anche in presenza di una sentenza che accertasse la violazione di legge. Si trattava di una disposizione inaccettabile, inserita di nascosto, che è stata giustamente cancellata. Resta però un problema politico serio: questo modo di legiferare è sbagliato. Non è la prima volta che la maggioranza prova a intervenire sul mondo del lavoro con emendamenti infilati tra le pieghe della Manovra, senza confronto e senza trasparenza. Lo abbiamo già visto con i tentativi di abbassare le tutele sui subappalti nel settore della moda, oggi ci riprovano sui salari. Servono rispetto per la Costituzione, trasparenza nelle scelte e un confronto vero in Parlamento”. Lo affermano la capogruppo di Italia Viva Raffaella Paita e la senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan.
E’ stata tolta la norma sullo spoil system per le Authoriy dal maxiemendamento alla Manovra su cui è riunita la Commissione Bilancio del Senato. Previsto lo stralcio di cinque norme.