Fabrizio Corona: “Contro Signorini 100 testimonianze e pronte due denunce”

“Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra”. Così Fabrizio Corona dopo essere stato ascoltato per oltre un’ora dai pm di Milano nell’ambito della denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn. “Ho fatto i nomi oggi. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni” che sono state messe “anche a verbale. Per tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i giri di Signorini e di tutte le sue amicizie. Ho raccolto più di 100 testimonianze”. Secondo Corona “due denunce devono essere depositate entrambe entro questa settimana. Antonio Medugno la farà domani”.