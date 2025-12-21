Sydney, minuto di silenzio a Bondi Beach a una settimana dalla strage

Migliaia di persone si sono radunate domenica sera a Bondi Beach a Sydney in Australia, per osservare un minuto di silenzio a una settimana dalla sparatoria di massa del 14 dicembre in cui due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla che celebrava la festività ebraica di Hanukkah, uccidendo 15 persone. Il rabbino Yehoram Ulman ha acceso delle candele alle 18:47 ora locale, l’orario in cui erano stati esplosi i primi colpi sette giorni fa. Il governo federale australiano ha dichiarato la giornata di domenica come Giornata nazionale di riflessione.