Stranger Things a Broadway: sul palco a sorpresa Jamie Campbell Bower, boato del pubblico

Jamie Campbell Bower ha fatto un’apparizione a sorpresa venerdì sera a Broadway per lo spettacolo teatrale ‘Stranger Things: The First Shadow’, provocando gli applausi scroscianti del pubblico. Campbell Bower è salito sul palco nella scena finale dello spettacolo, riprendendo il ruolo di Vecna che aveva interpretato nella serie di successo di Netflix. Si è visibilmente commosso durante il saluto finale. Il Volume 1 della quinta e ultima stagione della serie tv ‘Stranger Things’ è già disponibile in streaming su Netflix. Il Volume 2 uscirà a Natale, mentre l’ultimo volume sarà disponibile a Capodanno.