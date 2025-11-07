Stranger Things 5, a Los Angeles la première: guarda i primi 5 minuti della nuova stagione

A Los Angeles i riflettori si sono accesi ieri per celebrare lo Stranger Things Day, la giornata che ogni 6 novembre i fan dedicano all’universo della serie Netflix dei fratelli Duffer. Il 6 novembre è infatti l’anniversario dell’avvenimento da cui prende il via la serie: la scomparsa di Will Byers nel 1983 a Hawkins in Indiana. L’occasione ha coinciso quest’anno con la première mondiale della quinta e ultima stagione, uno degli eventi più attesi della stagione televisiva. Sul red carpet si sono presentati i protagonisti Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower e il resto del cast, insieme ai creatori Matt e Ross Duffer.

Guarda i primi 5 minuti della stagione

Durante la serata è stata mostrata in anteprima esclusiva una clip di cinque minuti del nuovo capitolo, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 novembre. Ecco il video.

Tutto sull’ultima stagione di Stranger Things

L’ultima stagione di Stranger Things verrà distribuita in tre volumi:

il primo (episodi 1-4) arriverà il 27 novembre

il secondo (episodi 5-7) il 26 dicembre

il gran finale è previsto per il 1º gennaio 2026, tutti alle ore 2:00 italiane.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie ripartirà dall’autunno del 1987: Hawkins è ancora segnata dall’apertura dei portali e il gruppo dovrà affrontare una missione finale contro Vecna, mentre il governo tiene la città in quarantena e Undici è costretta a nascondersi.

Il nuovo progetto del franchise

Oltre alla quinta stagione della serie principale, Netflix ha annunciato anche un nuovo progetto legato al franchise. In arrivo nel 2026 la serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, prodotta da Flying Bark Productions con Eric Robles come showrunner e produttore esecutivo. L’avventura, ambientata nell’inverno del 1985, riporterà i personaggi in un’inedita battaglia contro nuovi mostri e minacce paranormali. Tra le voci originali figurano Brooklyn Davey Norstedt (Undici), Jolie Hoang-Rappaport (Max) e Ben Plessala (Will). Netflix ha diffuso anche le prime immagini e un video dietro le quinte del progetto.