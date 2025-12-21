Guardia costiera Usa sequestra petroliera al largo del Venezuela

La Guardia costiera statunitense, con l’aiuto del Dipartimento della Difesa, ha sequestrato una petroliera che trasportava greggio, battente bandiera di Panama, che aveva attraccato in Venezuela. Lo ha confermato la segretaria per la Sicurezza interna Usa, Kristi Noem, pubblicando su X un video di un elicottero statunitense che atterrava con del personale su una nave chiamata ‘Centuries‘. “Gli Stati Uniti continueranno a perseguire il traffico illecito di petrolio sanzionato, utilizzato per finanziare il narcoterrorismo nella regione. Vi troveremo e vi fermeremo”, ha scritto Noem. Questa è la seconda petroliera fermata al largo del Venezuela in meno di due settimane, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad aumentare la pressione sul leader venezuelano, Nicolas Maduro.