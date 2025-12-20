Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna: cassonetti in fiamme

(LaPresse) Momenti di forte tensione a Torino durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, sfociato in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La situazione è degenerata lungo corso Regina Margherita, all’angolo con via Vanchiglia, quando i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede di Askatasuna al civico 47, appena sgomberata. A bloccare l’avanzata è stato lo schieramento della polizia a difesa dell’area, che ha fatto ricorso a idranti e lancio di lacrimogeni per respingere i manifestanti. Parte del corteo si è poi staccata, dando origine a nuovi disordini nelle vie adiacenti a corso Regina Margherita, dove sono stati lanciati bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine. Nel corso degli scontri alcuni cassonetti sono stati ribaltati e incendiati, utilizzati come barricate, mentre dai manifestanti sono stati esplosi anche fuochi d’artificio. La situazione resta tesa e sotto stretto controllo da parte delle autorità. Il video mostra le fasi più concitate degli scontri e l’intervento delle forze dell’ordine durante la manifestazione.