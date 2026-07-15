Legge elettorale, Ziello (FnV): "Meloni segue Vannacci su preferenze e Lega vota contro"

“FdI e FnV nuova minoranza in Parlamento? Dal punto di vista dei voti del tabulato sì, è evidente. Significa che Fratelli d’Italia ha seguito il generale Vannacci nell’indicazione di introdurre le preferenze per restituire ai cittadini italiani il diritto di scegliere i propri parlamentari. Evidentemente, però, i partiti di centrodestra non hanno accolto questo appello del generale e hanno votato contro. Tra l’altro, dai banchi della Lega abbiamo sentito in modo evidente le indicazioni di voto dei parlamentari di votare contro all’emendamento di Futuro Nazionale che prevedeva l’introduzione delle preferenze. Un bel cortocircuito per un partito che si dichiara sovranista a parole, ma nei fatti fa esattamente l’opposto”. Così il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello, intercettato dai cronisti all’uscita della Camera dei Deputati. “Prove di alleanza Meloni-Vannacci? L’alleanza si fa sulla base di un programma”, risponde l’onorevole futurista, rimarcando poi che “chi vota la fiducia a Meloni in modo palese dai banchi della maggioranza poi nel voto segreto l’ha tradita”. “Evidentemente chi è funzionale alla sinistra è chi la tradisce nel voto segreto, non chi palesemente vota contro la fiducia per una questione di un eventuale rapporto che ancora non c’è”, aggiunge. In questo senso, “sicuramente Futuro Nazionale non ha perso la trebisonda su certi principi, tra cui quello di attribuire ai cittadini italiani il diritto di scegliere i parlamentari”, oltre che sulla sicurezza, sull’invio delle armi all’Ucraina. “Noi siamo un albero maestro, che Meloni potrebbe seguire per ripristinare la coerenza che in certi comparti e argomenti ha perduto”.