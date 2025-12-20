Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna – La diretta

Al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: circa un migliaio le persone già presenti poco fuori da Palazzo Nuovo. Nel corso dei primi interventi, gli attivisti hanno annunciato che il 17 gennaio sarà indetta una assemblea nazionale nel capoluogo piemontese in vista di un corteo il 31 gennaio. Ingenti le misure di sicurezza con le forze dell’ordine schierate in strada: al momento la protesta si sta svolgendo senza problemi. I manifestanti, inoltre, hanno ricordato l’imam Mohamed Shahin e la sua vicenda, al centro anche di una recente polemica politica.

Manifestazione a Torino contro lo sgombero dell'Askatasuna – La diretta Inizio diretta: 20/12/25 15:00 Fine diretta: 20/12/25 20:00