Torino, corteo Askatasuna si chiude con scritte proiettate sui palazzi

(LaPresse) Si è concluso in piazza Gran Madre, davanti alla chiesa, il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno annunciato le prossime iniziative, rilanciando un calendario di mobilitazioni. Il 31 dicembre è prevista una nuova manifestazione per le strade della città, mentre il 17 gennaio è in programma un’assemblea nazionale sempre a Torino. Il 31 gennaio è invece prevista una manifestazione definita “nazionale” dagli antagonisti, che torneranno così a scendere in piazza nel capoluogo piemontese. Nella fase finale del corteo alcuni manifestanti hanno proiettato luci sui palazzi di piazza Gran Madre, con scritte provocatorie come: “Sbirri di merd*”, “Meloni dimettiti” e “Aska libera”.