Bondi Beach, centinaia di bagnini rendono omaggio alle vittime dell'attentato di domenica scorsa

A Sidney, in Australia, centinaia di bagnini si sono schierati a Bondi Beach sabato mattina, rimanendo in silenzio per due minuti e rivolti verso l’oceano, in omaggio alle vittime dell’attacco di domenica scorsa. La polizia ha riaperto alcune zone della spiaggia giovedì, dando il via al ritorno in uno dei luoghi simbolo più amati del Paese dopo che due attentatori hanno attaccato alla festa di Hanukkah in un parco vicino alla riva, uccidendo 15 persone. I bagnini di Bondi Beach sono tornati sei giorni dopo che i loro membri erano diventati i primi soccorritori, correndo a piedi nudi verso gli spari e stringendo i kit di pronto soccorso per aiutare i feriti.