Roma, Gualtieri: “Biglietto per Fontana di Trevi dalle 9 alle 22, gratis per i residenti"

“L’obbligo di ticket di 2 euro per accedere al catino della Fontana di Trevi sarà attivo dalle 9 di mattina alle 22 di sera. Ovviamente solo il catino, cioè la parte vicina alla fontana, mentre il resto della piazza sarà accessibile come sempre. Per quanto riguarda i romani e i residenti a Roma i musei di Roma Capitale e la Fontana di Trevi saranno totalmente gratuiti. All’ingresso del catino della fontana il personale verificherà con documento la residenza del visitatore”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in conferenza stampa nella Sala Esedra dei Musei Capitolini per la presentazione del ‘Nuovo sistema tariffario per il sistema monumentale e museale di Roma’. Assieme a lui l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio.