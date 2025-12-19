Fontana di Trevi, dal 1° febbraio ticket di due euro per l’ingresso

Dal 1° febbraio 2026 sarà introdotto un biglietto a pagamento per sei siti museali e monumentali fino a oggi a ingresso gratuito. Si tratta del catino della Fontana di Trevi, la Villa di Massenzio, il Museo Napoleonico, il Museo Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti e il Museo Pietro Canonica. “L’area circoscritta del catino della Fontana di Trevi avrà un ticket di due euro. Stimiamo potrà limitare la congestione. Stimiamo circa 6 milioni di euro l’anno“, fa sapere il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in conferenza stampa ai Musei Capitolini.

Gratis per i residenti

“L’obbligo di ticket di due euro per accedere al catino della Fontana di Trevi sarà attivo dalle 9 di mattina alle 22 di sera. Ovviamente solo il catino, cioè la parte vicina alla Fontana, mentre il resto della piazza sarà accessibile come sempre. Per quanto riguarda i romani e i residenti a Roma i musei di Roma Capitale e la Fontana di Trevi saranno totalmente gratuiti. All’ingresso del catino della Fontana il personale verificherà con documento la residenza del visitatore”, ha aggiunto il primo cittadino. Assieme a lui l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio.

Il Codacons boccia la misura per la Fontana di Trevi

Non si è fatta attendere la presa di posizione del Codacons contro questa misura. “Si tratta di una monetizzazione di un sito di interesse storico e culturale ancor più assurda se si considera che la ‘tassa sulla fontana’ andrà pagata solo di giorno, mentre l’accesso sarà gratuito dalle ore 22 alle ore 9 – afferma il Codacons -. Una disparità di trattamento tra turisti, a seconda dell’orario di visita, che appare francamente incomprensibile”. “Balzelli a carico dei visitatori, come dimostra la tassa di soggiorno, servono più ai Comuni per reperire risorse che alla reale tutela dei monumenti, i quali vanno protetti da sovraffollamento e degrado contingentando gli accessi ma senza prevedere costi a carico dei turisti”.