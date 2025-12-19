Gaza, cardinale Pizzaballa in visita prima del Natale: focus su parrocchia e aiuti umanitari

(LaPresse) Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è arrivato oggi a Gaza per una visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia, a pochi giorni dalle celebrazioni natalizie. Ad accompagnarlo, il Vicario patriarcale latino mons. William Shomali e una piccola delegazione. Durante la visita, Pizzaballa ha incontrato il clero e i parrocchiani locali per fare il punto sulla situazione della comunità, sugli interventi umanitari in corso e sugli sforzi di soccorso e ricostruzione. Il patriarca ha sottolineato che “ciò che è accaduto durante la guerra non può essere dimenticato, ma ora dobbiamo guardare avanti“. Domenica, il cardinale presiederà la Messa di Natale nella parrocchia della Sacra Famiglia, segnando un momento di speranza e vicinanza per la comunità cattolica di Gaza.