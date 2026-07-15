Roggero su Tik Tok: "E' finita, i giudici di Roma hanno voluto darmi l'ergastolo"

“È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere”. Così in un video pubblicato su TikTok Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino. “Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l’ergastolo”, dice Roggero. “Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi, sia materialmente che umanamente. Adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e contro la criminalità sempre più dilagante. Un grande abbraccio a tutti voi, sarete voi la mia voce”, conclude.