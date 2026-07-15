Milano, protesta dei rider davanti alla Stazione Centrale

Protesta dei rider di Glovo e Deliveroo davanti alla Stazione Centrale di Milano, dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza comunale a tutela dei lavoratori delivery che vieta di operare nelle ore più calde della giornata. La Nidil Cgil chiede alle piattaforme di riconoscere un’indennità economica per le ore di fermo forzato. “Il blocco delle attività, necessario per tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora all’aperto durante le ondate di calore, non può tradursi in una perdita di salario per lavoratrici e lavoratori”, spiega il sindacato in una nota.