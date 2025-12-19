Gaza, il cardinale Pizzaballa nella Striscia

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, accompagnato dal Vicario patriarcale latino, monsignor William Shomali, e da una piccola delegazione, è arrivato oggi a Gaza per una visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia, alla vigilia delle celebrazioni natalizie. Lo rende noto il Patriarcato Latino precisando che durante la sua visita, Pizzaballa esaminerà la situazione attuale della parrocchia, compresi gli interventi umanitari, gli sforzi di soccorso e riabilitazione in corso e le prospettive per il periodo a venire. Incontrerà il clero e i parrocchiani locali per ricevere informazioni sui bisogni della comunità e sulle iniziative in corso per sostenerli. Domenica, Sua Beatitudine presiederà la Messa di Natale presso la Parrocchia della Sacra Famiglia.

“Questa visita segna l’inizio delle celebrazioni natalizie in una comunità che ha vissuto e continua a vivere tempi bui e difficili”, si legge in una nota del Patriarcato in cui si sottolinea che la visita del cardinale “riafferma il legame duraturo della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza con la più ampia diocesi del Patriarcato latino di Gerusalemme ed esprime l’impegno del Patriarcato ad accompagnare i suoi fedeli nella speranza, nella solidarietà e nella preghiera”.