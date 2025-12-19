Garlasco, Andrea Sempio a cena con i suoi avvocati: il video su Instagram dopo l’udienza sul Dna

(LaPresse) Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, appare in un video girato all’interno di un ristorante insieme ai quattro avvocati del suo pool difensivo. Le immagini sono state pubblicate in una Storia su Instagram da Liborio Cataliotti, uno dei legali che lo assistono. Nel filmato Cataliotti presenta i colleghi seduti attorno al tavolo di una steakhouse – Palmegiani, Baldi e Taccia – soffermandosi poi sulla presenza dello stesso Sempio, che interviene con una battuta. Il video si chiude con un commento dell’avvocato e con una didascalia che richiama il rapporto di stima e amicizia all’interno del gruppo. Il breve contenuto, girato in un clima informale e di apparente leggerezza, mostra l’indagato sorridente accanto alla sua legale Angela Taccia e agli altri professionisti del team. La pubblicazione è avvenuta poche ore dopo l’udienza relativa all’incidente probatorio sul DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi.