Delitto Garlasco, Stasi in aula per l’incidente probatorio. Albani: “Almeno 3 dna maschili sotto l’unghia di Chiara Poggi”

Oltre cinque ore di udienza nel giorno dell’incidente probatorio sulla nuova perizia, redatta dalla genetista Denise Albani, su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Una data, quella del 18 dicembre, attesa dal 37enne di Voghera, ma soprattutto da Alberto Stasi che è stato il vero protagonista della giornata. A sorpresa a Pavia è proprio l’ex di Chiara Poggi, condannato in via definitiva per l’omicidio della giovane, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, che scompiglia le carte.

Una presenza la sua che non è stata gradita in particolare dal legale della famiglia Poggi, l’avvocato Francesco Compagna, che ha chiesto “uscisse dall’aula perché non è né la persona offesa né l’indagato”. La gip Daniela Garlaschelli ha respinto la richiesta bollandola come “irrilevante e tardiva” sia perché presentata a udienza in corso sia perché arrivata a sei mesi di distanza dall’inizio dell’incidente probatorio, accogliendo Stasi come ‘terzo interessato’ dal procedimento. Gli avvocati di Andrea Sempio (non presente), Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno notato la stranezza della presenza in aula del condannato in via definitiva, ma non si sono opposti.

Stasi in aula, dove è rimasto in silenzio, è stato assistito dalla sua storica avvocata Giada Bocellari, mentre il legale Antonio De Rensis aspettava fuori dall’aula, essendo stato escluso dalle udienze dell’incidente probatorio già dallo scorso maggio. Il tema è stato sollevato nuovamente anche da Domenico Aiello, legale dell’ex aggiunto Mario Venditti, che ha parlato di “grave violazione del codice di procedura penale”.

L’avvocata di Stasi: “Qui perché è una giornata importante”

A spiegare il motivo della presenza di Stasi è stata l’avvocata Bocellari. “È venuto perché questa era una giornata importante, tenete conto che comunque sono 11 anni che noi parliamo di questo dna“, spiega nella ressa dei cronisti all’uscita dal tribunale di Pavia al fianco del suo assistito, definendo la giornata con “un significato particolare per tutti, per la difesa sicuramente e per lui in prima persona perché ovviamente la vita è la sua”.

Di “enorme spettacolo mediatico in cui si gioca una partita in termini di comunicazione” ha parlato il legale dei Poggi prima di entrare in aula. “I dati oggettivi sono quelli che sappiamo. Con questi dati oggettivi prima o poi si dovranno confrontare i tribunali”.

La legale di Sempio: “Soddisfatti”

“Siamo molto soddisfatti di com’è andata oggi“, ha detto l’avvocata di Sempio, Angela Taccia. “Ovviamente, essendo udienza camerale, lo sapete, non ci possiamo sbilanciare sui contenuti precisi, però direi che prima eravamo soddisfatti e oggi ancora di più, perché la dottoressa Albani, sempre molto puntuale, ha spiegato ancora meglio e concretamente il significato delle sue verifiche”.

Delitto Garlasco: tre dna sotto l’unghia di Chiara Poggi

Qualcosa nei contenuti alla fine trapela. Secondo quanto apprende LaPresse, Albani in aula ha spiegato che sono almeno tre i dna sotto l’unghia di Chiara Poggi ed è impossibile fare valutazioni sull’origine delle tracce, se provengono da contaminazione, da contatto diretto o indiretto o da artefatti. Dei tre almeno due dna sono parziali, misti e aplotipici (linea paterna maschile) dai quali non si esclude la presenza di Andrea Sempio come contributore, ma c’è anche un terzo risultato che invece esclude il commesso di Voghera, di nuovo indagato per l’omicidio.