Ue, agricoltori contro l’accordo con Mercosur: scontri con la polizia

Una serie di scontri si sono verificati tra le forze di polizia e gli agricoltori vicino al Parlamento europeo a Bruxelles, mentre manifestavano contro la spinta dell’UE verso un accordo commerciale con il blocco Mercosur. Gli agricoltori temono che l’accordo metterà a repentaglio i loro mezzi di sussistenza, e ci sono preoccupazioni politiche più ampie che potrebbe anche contribuire a promuovere il sostegno all’estrema destra. Il previsto accordo di libero scambio tra l’UE e i cinque paesi attivi del Mercosur – Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia – eliminerebbe progressivamente i dazi su quasi tutte le merci scambiate tra i due blocchi nei prossimi 15 anni. L’accordo è in negoziazione da 25 anni e, una volta ratificato, coprirebbe un mercato di 780 milioni di persone e un quarto del prodotto interno lordo mondiale.