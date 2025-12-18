Ucraina, von der Leyen e Merz: "Concordare un prestito per coprire le spese militari"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz sono arrivati ​​giovedì a Bruxelles per il Consiglio europeo, un vertice volto a concordare un massiccio prestito per coprire le esigenze militari e finanziarie dell’Ucraina per i prossimi due anni. I leader discuteranno anche di migrazione, della politica di allargamento del blocco, del commercio e delle economie, e di come finanziare la maggior parte dei 137 miliardi di euro (160 miliardi di dollari) di cui il Fondo monetario internazionale afferma di aver bisogno per l’Ucraina devastata dalla guerra. Molti leader premeranno affinché decine di miliardi di euro di beni russi congelati detenuti in Europa vengano utilizzati per soddisfare le esigenze economiche e militari dell’Ucraina.