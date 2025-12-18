Ucraina, oggi il Consiglio Europeo: al centro il nodo asset russi. Raid Mosca in diverse regioni, feriti – La diretta

La guerra in Ucraina e la strada, sempre più in salita, per l’utilizzo degli asset russi congelati in Europa per finanziare Kiev: questi i temi al centro del Consiglio Europeo che prende il via oggi 18 dicembre a Bruxelles, al quale partecipa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il vertice si svolge in un momento di stallo nei negoziati di pace, dopo che il presidente russo Vladimir Putin in un discorso al Consiglio del ministero della Difesa ha definito “impossibile” il dialogo con i leader europei, che ha definito “porcellini che si sono subito uniti all’amministrazione Biden nell’intento di poter distruggere la Russia in poco tempo e di trarne profitto“. Sul campo intanto continuano i raid: nella notte ancora attacchi russi in diverse regioni. Mentre i droni di Kiev hanno colpito una nave russa a Rostov provocando la morte di due persone. Ecco tutte le notizie dal conflitto in diretta di oggi.
Alcuni droni ucraini hanno colpito una petroliera russa nel porto di Rostov sul Don, uccidendo due membri dell’equipaggio e ferendone altri tre. Lo riporta il Kyiv Independent. Il sindaco di Rostov sul Don, Alexander Skryabin, ha riferito su Telegram che le squadre di emergenza stanno spegnendo un incendio su una petroliera che è stata colpita dai droni ucraini durante la notte. Skryabin ha inoltre affermato che ci sono state vittime a seguito dell’attacco. Yuri Slyusar, governatore dell’Oblast di Rostov, ha confermato le notizie sull’attacco, affermando che una “nave” non specificata era stata danneggiata. Skryabin ha riferito che nessun prodotto petrolifero è stato versato in acqua. Più tardi nella notte, Slyusar ha messo in dubbio le notizie secondo cui l’obiettivo dell’attacco fosse una petroliera, affermando invece che era stata colpita una “nave da carico”.
L’esercito russo ha attaccato diverse regioni dell’Ucraina con droni d’attacco ‘Shahed’. Lo riporta l’agenzia Unian. Nella regione di Odessa un edificio residenziale di nove piani e un istituto scolastico sono stati danneggiati, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Kiper. “Attualmente si contano sette feriti – ha dichiarato – Sei persone sono state assistite sul posto, un’altra persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. I medici stanno fornendo tutta l’assistenza necessaria“.