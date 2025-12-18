Ucraina, oggi il Consiglio Europeo: al centro il nodo asset russi. Raid Mosca in diverse regioni, feriti – La diretta

La guerra in Ucraina e la strada, sempre più in salita, per l’utilizzo degli asset russi congelati in Europa per finanziare Kiev: questi i temi al centro del Consiglio Europeo che prende il via oggi 18 dicembre a Bruxelles, al quale partecipa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il vertice si svolge in un momento di stallo nei negoziati di pace, dopo che il presidente russo Vladimir Putin in un discorso al Consiglio del ministero della Difesa ha definito “impossibile” il dialogo con i leader europei, che ha definito “porcellini che si sono subito uniti all’amministrazione Biden nell’intento di poter distruggere la Russia in poco tempo e di trarne profitto“. Sul campo intanto continuano i raid: nella notte ancora attacchi russi in diverse regioni. Mentre i droni di Kiev hanno colpito una nave russa a Rostov provocando la morte di due persone. Ecco tutte le notizie dal conflitto in diretta di oggi.

Guerra in Ucraina e Consiglio Europeo, le news in diretta del 18 dicembre Inizio diretta: 18/12/25 07:00 Fine diretta: 18/12/25 23:45