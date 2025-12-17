Ucraina, Schlein a Meloni: "Salvini è ancora vicepremier o portavoce di Mosca?"

“Mi dica, presidente Meloni, Matteo Salvini è ancora il vicepresidente del Consiglio o ambisce a fare il portavoce di Mosca, che ha fatto il plauso alle sue parole in questi giorni? Perché il dubbio è lecito. L’Europa, che nasce come progetto di pace, non può delegare i dialoghi di pace alle telefonate bilaterali tra Trump e Putin. Serve un ruolo diplomatico e politico, che fino a qui non c’è stato”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo nell’aula della Camera dopo le comunicazioni della premier, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.