Ucraina, Meloni: "Stretto legame Ue-Usa, non sono competitor"

“Il Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre ha, in agenda diversi temi di estrema rilevanza per l’Italia e l’Europa, ma a occupare un ruolo di primo piano nella discussione sarà ancora una volta la guerra di invasione russa all’Ucraina. Come sapete, nella serata di lunedì ho partecipato al vertice di Berlino insieme al presidente Zelensky, a diversi colleghi europei, ai negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner, in un clima costruttivo e unitario che penso valga la pena di sottolineare. Ne è scaturita una dichiarazione finale dei leader europei che riprende tutte le priorità che l’Italia ha sostenuto in questi mesi difficili”. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camere in vista del Consiglio europeo. “Il cammino verso la pace, dal nostro punto di vista, non può prescindere da quattro fattori fondamentali. Lo stretto legame tra Europa e Stati Uniti, che non sono competitor in questa vicenda, il rafforzamento della posizione negoziale ucraina, la tutela degli interessi dell’Europa e il mantenimento della pressione sulla Russia”, ha sottolineato la premier.