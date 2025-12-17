Meloni alla Camera: “Pretese di Mosca irragionevoli, non abbandoneremo Kiev” – La diretta

Giorgia Meloni interviene in parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. La presidente del Consiglio, nel corso del suo discorso alla Camera dei deputati, affronta diversi temi: dalla situazione nella Striscia di Gaza all’attentato di Bondi Beach, passando per la guerra in Ucraina. Quest’ultimo dossier sarà al centro del vertice di Bruxelles, a partire dall’accordo di pace tra Kiev e Mosca e dai finanziamenti per l’esercito di Volodymyr Zelensky.

Meloni in parlamento – La diretta Inizio diretta: 17/12/25 11:00 Fine diretta: 17/12/25 23:00