Sparatoria alla Brown University, l'Fbi diffonde nuovi video del sospettato: le immagini

Le autorità americane hanno pubblicato una nuova sequenza del video che ritrae l’uomo sospettato della sparatoria alla Brown University. Gli investigatori sono ancora al lavoro per risalire alla sua identità ed hanno setacciato le case, i cortili e i cassonetti di Providence alla ricerca di altri video o altri indizi che potrebbero aiutarli a capire chi ci sia dietro l’attentato al campus costato la vita a due studenti e il ferimento di altri nove. In tutti i video resi pubblici, il volto del sospettato era mascherato o girato di spalle, e le autorità sono state in grado di fornire solo una vaga descrizione dell’uomo, che appare tarchiato e alto circa un metro e 75. L’FBI ha anche pubblicato una cronologia video che include nuove riprese dell’uomo prima dell’attacco. Lo mostra mentre corre lungo strade residenziali tranquille e vuote vicino al campus. Le autorità credono che stesse ispezionando la zona, ha detto in conferenza stampa il colonnello Oscar Perez, capo della polizia di Providence. Perez ha anche chiesto ai cittadini di rivedere i propri sistemi di telecamere nell’area, alla ricerca di altri indizi utili alle indagini.