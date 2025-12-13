Usa, sparatoria alla Brown University: diverse vittime, fermato l’assalitore

Gli spari sono stati uditi vicino alla facoltà di Ingegneria e Fisica, dove sono in corso gli esami di fine semestre

La polizia degli Stati Uniti è intervenuta in seguito a una sparatoria alla Brown University, nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island. Le autorità in un primo momento avevano affermato che un sospetto era stato preso in custodia, ma poi hanno smentito tale informazione, dicendo che la polizia è alla ricerca di uno o più assalitori nel campus.

Polizia: “Diverse vittime in sparatoria”

In un post sul social X la polizia di Providence ha reso noto: “La polizia riferisce che ci sono diverse vittime colpite da colpi d’arma da fuoco dopo che è stato segnalato un uomo armato alla Brown University”.

Multiple shot in the area of Brown University. This is an active investigation. Please shelter in place or avoid the area until further notice. — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 13, 2025

Trump: “Informato della sparatoria, sospetto in custodia”

In un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto: “Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. L’Fbi è sul posto. Il sospettato è in custodia. Dio benedica le vittime e le loro famiglie!”.

L’università

La sparatoria è stata segnalata nei pressi dell’edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. L’edificio comprende 117 laboratori, 150 uffici, 15 aule e 29 sale. Le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni dalla scena, ha detto Kristy DosReis, responsabile delle relazioni pubbliche della città. L’università Ivy League è un’istituzione privata senza scopo di lucro con circa 7.300 studenti universitari e poco più di 3.000 laureati. Oggi è il secondo giorno degli esami finali del semestre autunnale.