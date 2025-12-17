Salute, Simit: "Lebbra? No allarmismi, casi rarissimi e poco contagiosi"

“Innanzitutto non si deve utilizzare il termine “lebbra”, in quanto genera stigma, discriminazione e riconduce a patologie lontane nel tempo. Si deve parlare di ‘malattia di Hansen’, una patologia infettiva rara e negletta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) chiede di non creare stigma o discriminazione, ma di potenziare le capacità diagnostiche”. Così Emanuele Nicastri, segretario Simit, che dal XXIV Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali lancia un messaggio chiaro: nessun allarmismo e ampie rassicurazioni in merito ai casi di lebbra di cui si è parlato in alcuni paesi europei.