Truffe anziani, Gratteri: “Bisogna prevenire”

“Questi criminali si sono mossi in almeno 10 regioni italiane truffando centinaia di anziani. Abbiamo trovato centinaia di migliaia di euro all’interno di uno scaldabagno, insieme a oro, gioielli, monili. Io vorrei che se parlasse di più su questo tipo di reato per prevenire nuove raggiri. Tutti devono sapere che i Carabinieri e le altre forze dell’ordine non chiamano mai a casa. Se c’è necessità si presentano di persona”. Sono le parole di Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Napoli che questa mattina ha convocato una conferenza stampa in merito alla maxi operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura di Napoli, contro le truffe sugli anziani.