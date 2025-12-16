Napoli: truffavano anziani al telefono, 17 persone arrestate

Sono 17 le persone arrestate nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Napoli che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale che pianificava e metteva a segno truffe ai danni di anziani. L’inchiesta è nata a Genova, dove i Carabinieri hanno scoperto gli autori di una delle truffe poste in essere dall’organizzazione, con base logistica a Napoli; da lì è stato possibile ricostruire complessivamente 33 truffe, di cui 27 consumate e 6 tentate, perpetrate tra maggio 2024 e gennaio 2025, con profitti illeciti ancora in corso di quantificazione ma che superano di gran lunga i 300mila euro.