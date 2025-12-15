Ucraina, Zelensky ricevuto dal presidente tedesco Steinmeier: le immagini dell'incontro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto oggi dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier per un colloquio al Palazzo Bellevue di Berlino. Zelensky ha firmato il libro degli ospiti all’arrivo. I colloqui di pace tra gli inviati statunitensi e Zelensky, nonché i funzionari ucraini ed europei, sono continuati lunedì mattina come parte di una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte ad una Russia sempre più assertiva. La seconda giornata di colloqui a Berlino è iniziata poco prima di mezzogiorno, ora locale.