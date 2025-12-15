Ucraina, gli inviati Usa Witkoff Kushner lasciano l'ambasciata di Berlino dopo l'incontro con Zelensky

Il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, e il suo inviato speciale Steve Witkoff sono stati visti lasciare l’ambasciata americana a Berlino lunedì, il giorno dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky si è incontrato domenica con i due emissari della Casa Bianca nella cancelleria federale tedesca nella speranza di porre fine a una guerra durata quasi quattro anni. I funzionari europei sono pronti a continuare una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte ad una Russia sempre più assertiva. Si prevede che consolideranno il sostegno all’Ucraina mentre deve affrontare la pressione di Washington affinché accetti rapidamente un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. Il presidente finlandese Alexander Stubb, uno dei principali interlocutori europei tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Zelensky, è stato avvistato lunedì mattina nel centro di Berlino.